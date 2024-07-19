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Укрпошта випустила марки “Олімпійська команда України 2024”

Цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту.

Укрпошта випустила марки “Олімпійська команда України 2024”
Фото: Укрпошта

Укрпошта випустила марки “Олімпійська команда України 2024”.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Поштовий випуск «Олімпійська команда України 2024» вже в продажу! Тираж блоку – лише 100 000 екземплярів. Тож не зволікайте – шукайте новинку у відділеннях, філателістичних крамницях та на postmark.ukrposhta.ua”, – йдеться у повідомленні.⠀Зазначається, що цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги в більш як 20 видах спорту.⠀У поштовому блоці – 6 марок:⠀

  • «Дзюдо»;
  • «Важка атлетика»;
  • «Фехтування»
  • «Веслування на байдарках і каное»;
  • «Теніс»;
  • «Кульова стрільба».

Дизайн – Сергія та Олександра Харуків. На новинці видніється тиснення голографічною плівкою.⠀Випуск здійснено за підтримки Національного олімпійського комітету України.

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