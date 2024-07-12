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Ворог атакував безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти" на Харківщині

Окупанти атакували дронами село Одноробівка.

Ворог атакував безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти" на Харківщині
обстріли Одноробівки, Харківщина
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 12 липня, у селі Одноробівка Харківській області, ворог атакував двома безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти". Унаслідок атаки одна автівка згоріла вщент, інша зазнала пошкоджень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Об 11.30 окупанти двома дронами вдарили по селу Одноробівка. Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення "Укрпошта", — ідеться у повідомленні.  

Унаслідок атаки знищена одна автівка, ще одна пошкоджена. Без постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов

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