Ворожий безпілотник атакував літню жінку в Бериславі (оновлено)

Російська армія атакувала Берислав з безпілотника. Унаслідок ворожої атаки постраждала літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Під ворожий удар у Бериславі потрапила 94-річна місцева жителька. Жінка на момент обстрілу перебувала у приміщенні.
Потерпілу з уламковими пораненнями тіла, контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмою госпіталізували у важкому стані. Також відомо, що жінка втратила частину нижньої кінцівки.
Оновлення. За інформацією глави Херсонської ОВА, від отриманих травм унаслідок російського безпілотника по Бериславу жінка померла.
- Упродовж минулої доби окупанти завдали цілеспрямовані удари по автомобілю з гуманітарною допомогою, фермерському господарству, де знищили 150 тонн зерна, двічі били по працівниках ДСНС, поранили одного рятувальника та значно пошкодили два пожежні автомобілі. Також серед поранених – двоє поліцейських, працівник пресслужби Херсонської ОВА і двоє волонтерів.