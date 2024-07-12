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Ворожий безпілотник атакував літню жінку в Бериславі (оновлено)

Російська армія продовжує тероризувати жителів Херсонщини.

Ворожий безпілотник атакував літню жінку в Бериславі (оновлено)
Ворожий авіаобстріл Берислава 9 лютого 2024 року
Фото: Херсонська обласна військова адміністрація

Російська армія атакувала Берислав з безпілотника. Унаслідок ворожої атаки постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під ворожий удар у Бериславі потрапила 94-річна місцева жителька. Жінка на момент обстрілу перебувала у приміщенні. 

Потерпілу з уламковими пораненнями тіла, контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмою госпіталізували у важкому стані. Також відомо, що жінка втратила частину нижньої кінцівки. 

Оновлення. За інформацією глави Херсонської ОВА, від отриманих травм унаслідок російського безпілотника по Бериславу жінка померла. 

  • Упродовж минулої доби окупанти завдали цілеспрямовані удари по автомобілю з гуманітарною допомогою, фермерському господарству, де знищили 150 тонн зерна, двічі били по працівниках ДСНС, поранили одного рятувальника та значно пошкодили два пожежні автомобілі. Також серед поранених – двоє поліцейських, працівник пресслужби Херсонської ОВА і двоє волонтерів.
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