Ворожий безпілотник атакував літню жінку в Бериславі (оновлено)

Російська армія атакувала Берислав з безпілотника. Унаслідок ворожої атаки постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під ворожий удар у Бериславі потрапила 94-річна місцева жителька. Жінка на момент обстрілу перебувала у приміщенні.

Потерпілу з уламковими пораненнями тіла, контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмою госпіталізували у важкому стані. Також відомо, що жінка втратила частину нижньої кінцівки.

Оновлення. За інформацією глави Херсонської ОВА, від отриманих травм унаслідок російського безпілотника по Бериславу жінка померла.