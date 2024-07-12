На Херсонщині через російські обстріли постраждали 10 людей, серед них - поліцейські, рятувальник та волонтери

Минулої доби окупанти завдали цілеспрямовані удари по автомобілю з гуманітарною допомогою, фермерському господарству, де знищили 150 тонн зерна, двічі били по працівниках ДСНС, поранили одного рятувальника та значно пошкодили два пожежні автомобілі. Також серед поранених – двоє поліцейських, працівник пресслужби Херсонської ОВА і двоє волонтерів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Під вогневим ураженням перебували Херсон, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Токарівка, Садове, Дніпровське, Чорнобаївка, Томина Балка, Кизомис, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Осокорівка та Дудчани.

У населених пунктах пошкоджено багатоповерховий та 10 приватних будинків, три цивільні та два пожежні автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури, підприємство, фермерське господарство та два гаражні приміщення.

Вночі з артилерії росіяни обстріляли Станіслав, били по території фермерського господарства, де зберігалися зернові культури. Внаслідок удару загорілися склади з зерном площею дві тисячі квадратних метрів, знищено приблизно 150 тонн врожаю ячменю. Над ліквідацією масштабної пожежі кілька годин працювали рятувальники, в цей час противник атакував їх дроном. В результаті удару значно пошкоджено пожежний автомобіль.

Вдень у Станіславі окупанти вдарили з безпілотника по території складу. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль з гуманітарною допомогою, постраждали двоє працівниць складу та двоє волонтерів, у всіх вибухові та черепно-мозкові травми, струси головного мозку й контузії.

В Осокорівці через ворожий артилерійський обстріл пошкоджено приватний будинок та постраждала 78-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма, вогнепальне поранення ноги та перелом надколінника.

У Антонівці через атаку ворожого дрона пошкоджено приватний будинок, гаражне приміщення і автомобіль.

З авіації противник наніс удари дев’ятьма керованими бомбами по Дар’ївській та Тягинській громадах, обійшлося без постраждалих.

Артилерійськими обстрілами пошкоджено приватні будинки та гараж у Дніпровському, Антонівці, Бериславі та Дудчанах.

Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона, пошкодивши багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль. Для ліквідації та документування наслідків на місце прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами. В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них нищівну тактику – за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб. Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресслужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік - у них мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії. Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль.

У Центральному районі міста артилерійським вогнем пошкоджено підприємство, у прибережній зоні Корабельного району – два приватні будинки. Вночі окупанти били з артилерії і по мікрорайону "Шуменський".

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, ліквідували та документували наслідки російських атак.

За минулу добу поліція відреагувала на 323 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 12 проваджень за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.