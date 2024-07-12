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США закликають союзників по НАТО надати Україні всі ППО, якими вони можуть поділитися

Білий дім вважає потужне ППО найкращим способом зупинити російські повітряні сили.

США закликають союзників по НАТО надати Україні всі ППО, якими вони можуть поділитися
Джейк Салліван
Фото: EPA/UPG

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у розмові з журналістами розповів, що Сполучені Штати Америки закликають кожного із союзників по НАТО надати Україні всі можливі ППО, якими вони можуть поділитися, передає “Голос Америки”. 

“Наша позиція: давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника – надайте будь-яку систему, яку ви можете надати”, – сказав Салліван.

Салліван також додав, що Білий дім вважає потужне ППО найкращим способом зупинити російські повітряні сили.

Цього ж дня Пет Райдер, речник Пентагону, відповів на питання стосовно деталей розгортання систем ППО в Україні, оголошених Джо Байденом під час саміту НАТО у Вашингтоні.

“З безпекових міркувань я не зможу розповісти про терміни розгортання – окрім того, що, як завжди, ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці засоби якомога швидше. І, звичайно, ми залишимо за українськими посадовцями говорити про те, коли ці системи прибудуть, і коли вони будуть введені в дію”.

Райдер додав: “Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією цього тижня, один з яких влучив в дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно важливим для нас”.

Райдер не надав конкретики на запитання журналіста Голосу Америки про те, що Україна просила сім систем ППО та наразі отримала обіцянки про 5 таких систем.

"Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками та партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу", – сказав речник Пентагону.

  • У вступній промові саміту НАТО Джо Байден пообіцяв багато засобів захисту українського неба. Зокрема, за його словами, п'ять країн НАТО нададуть Україні "десятки систем ППО".
  • Згодом Білий дім оприлюднив деталі посилення української системи ППО. Коаліція з 50 країн надасть на захист українського неба понад 1 мільярд доларів.
  • Нещодавно прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави. Раніше Данія передала Україні свою артилерію.
  • Уряд Норвегії додатково виділить 1 мільярд норвезьких крон на фінансування протиповітряної оборони України.
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