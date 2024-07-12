США закликають союзників по НАТО надати Україні всі ППО, якими вони можуть поділитися

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у розмові з журналістами розповів, що Сполучені Штати Америки закликають кожного із союзників по НАТО надати Україні всі можливі ППО, якими вони можуть поділитися, передає “Голос Америки”.

“Наша позиція: давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника – надайте будь-яку систему, яку ви можете надати”, – сказав Салліван.

Салліван також додав, що Білий дім вважає потужне ППО найкращим способом зупинити російські повітряні сили.

Цього ж дня Пет Райдер, речник Пентагону, відповів на питання стосовно деталей розгортання систем ППО в Україні, оголошених Джо Байденом під час саміту НАТО у Вашингтоні.

“З безпекових міркувань я не зможу розповісти про терміни розгортання – окрім того, що, як завжди, ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці засоби якомога швидше. І, звичайно, ми залишимо за українськими посадовцями говорити про те, коли ці системи прибудуть, і коли вони будуть введені в дію”.

Райдер додав: “Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією цього тижня, один з яких влучив в дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно важливим для нас”.

Райдер не надав конкретики на запитання журналіста Голосу Америки про те, що Україна просила сім систем ППО та наразі отримала обіцянки про 5 таких систем.

"Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками та партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу", – сказав речник Пентагону.