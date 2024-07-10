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П'ять країн НАТО нададуть Україні "десятки систем ППО"

У вступній промові саміту НАТО Джо Байден пообіцяв багато засобів захисту українського неба.

П'ять країн НАТО нададуть Україні "десятки систем ППО"
Саміт НАТО у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден виступив з промовою, яка розпочала офіційну частину саміту НАТО у Вашингтоні. Для України господар Білого дому одразу анонсував низку важливих кроків щодо протидії російським повітряним атакам.

Як повідомляє BBC, США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard.

"Путін хоче повністю підкорити собі Україну, покласти край її демократії, знищити її культуру, стерти її з мапи. Путін не зупиниться на Україні. Але знайте: Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить", - заявив Байден. 

Президент США також наголосив на тому, що НАТО наразі "є сильнішим, ніж будь-коли", і вручив генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу найвищу президентську відзнаку США - Медаль Свободи. 

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