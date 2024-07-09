В складі 24 ОМБр сформували батальйон з людей, які відбували покарання

В 24 ОМБр сформовано батальон “Характерники”, який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила.
“Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за Незалежність”, - йдеться у повідомленні.
В бригаді наголосили, що серед новобранців дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Також є чимало людей з бойовим досвідом.
Бійці прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.
Найближчим часом “Характерники” почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви, - підсумували в 24 ОМБр.
- 8 травня Верховна Рада дозволила мобілізувати деякі категорії ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки.