Серед них є чимало людей з бойовим досвідом.

В складі 24 ОМБр сформували батальйон з людей, які відбували покарання

В 24 ОМБр сформовано батальон “Характерники”, який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила.

“Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за Незалежність”, - йдеться у повідомленні.

В бригаді наголосили, що серед новобранців дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

Бійці прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.

Найближчим часом “Характерники” почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви, - підсумували в 24 ОМБр.