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На Полтавщині ворог атакував промисловий об'єкт, — ОВА

Відомо про влучання.

На Полтавщині ворог атакував промисловий об'єкт, — ОВА
вибух
Фото: Міненерго

Російська армія атакувала Полставську область. Напередодні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Про це повідомив очільник Полтаської ОВА Філіп Пронін.

"Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих", — ідеться у повідомленні. 

Напередодні Повітряні Сили України повідомляли про групу крилатих ракет у напрямку Полтавщини.

Очільник Полтаської ОВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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