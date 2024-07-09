На Полтавщині ворог атакував промисловий об'єкт, — ОВА

Російська армія атакувала Полставську область. Напередодні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги через ракетну небезпеку.
Про це повідомив очільник Полтаської ОВА Філіп Пронін.
"Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих", — ідеться у повідомленні.
Напередодні Повітряні Сили України повідомляли про групу крилатих ракет у напрямку Полтавщини.
Очільник Полтаської ОВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Російська армія атакувала Вільнянськ на Запоріжжі. Відомо про двох постраждалих і руйнування просилових об'єктів.