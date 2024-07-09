Із російської армії повинні звільнити всіх громадян Індії

Також Росія повинна припинити вербування індійців на війну в Україну.

Із російської армії звільнять всіх громадян Індії, які там служать.

Як повідомили у The Indian Express, таке рішення є результатом зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який перебуває у Москві із дводенним візитом, та Путіна. Зустріч відбулася вчора ввечері.

За даними видання, Росія "в основному прислухалася" до заклику Індії припинити вербування її громадян як допоміжного персоналу у армії РФ. Також мають забезпечити повернення тих, хто все ще працює на агресорку.

Очікується, що оголошення про рішення Росії звільнити всіх індійців, які працюють допоміжним персоналом російської армії, буде зроблено після переговорів на вищому рівні між Моді та Путіним у вівторок.

Зазначається, що наразі відомо про чотирьох жителів Індії, які воювали на боці російської армії та загинули.

Після загибелі двох індійців Нью-Делі зажадав «припинити подальшу вербовку громадян Індії російською армією.