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Із російської армії повинні звільнити всіх громадян Індії

Також Росія повинна припинити вербування індійців на війну в Україну.

Із російської армії повинні звільнити всіх громадян Індії
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Із російської армії звільнять всіх громадян Індії, які там служать. 

Як повідомили у The Indian Express, таке рішення є результатом зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який перебуває у Москві із дводенним візитом, та Путіна. Зустріч відбулася вчора ввечері. 

За даними видання, Росія "в основному прислухалася" до заклику Індії припинити вербування її громадян як допоміжного персоналу у армії РФ. Також мають забезпечити повернення тих, хто все ще працює на агресорку. 

Очікується, що оголошення про рішення Росії звільнити всіх індійців, які працюють допоміжним персоналом російської армії, буде зроблено після переговорів на вищому рівні між Моді та Путіним у вівторок.

Зазначається, що наразі відомо про чотирьох жителів Індії, які воювали на боці російської армії та загинули. 

Після загибелі двох індійців Нью-Делі зажадав «припинити подальшу вербовку громадян Індії російською армією.

  • У травні в Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну РФ з Україною. Тодібуло відомо про 35 завербованих.
  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. РФ обіцяла по 2000 доларів за "службу".
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