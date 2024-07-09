Унаслідок вчорашньої атаки ворога по Києву загинуло 27 осіб, ‒ ДСНС

Станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.

117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.

Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.

Понад 50 людей, серед яких семеро дітей, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”. Двоє осіб загинуло.