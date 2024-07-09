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Росіяни атакували Херсон та область, є жертви

Під ворожий удар пострапили місцеві жителі Херсона і села Кізомис.

Росіяни атакували Херсон та область, є жертви
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждав 49-річний чоловік, в селі Кізомис місцевий житель загинув.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік. 

У постраждалого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки. 

У селі Кізомис під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель. Він перебував під час обстрілу. Від отриманих травм чоловік помер. 

Вранці окупанти атакували з безпілотника двох людей у Херсоні, які перебували поблизу річки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали чоловіки 49 та 58 років. 

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