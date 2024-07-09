Росіяни атакували Херсон та область, є жертви

Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждав 49-річний чоловік, в селі Кізомис місцевий житель загинув.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зокрема, у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік.
У постраждалого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки.
У селі Кізомис під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель. Він перебував під час обстрілу. Від отриманих травм чоловік помер.
Вранці окупанти атакували з безпілотника двох людей у Херсоні, які перебували поблизу річки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали чоловіки 49 та 58 років.
- Зранку російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Ворог вкотре цілеспрямована атакував житлові будинки.