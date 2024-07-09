Вибухало вночі на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Цієї ночі СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції в РФ, повідомили джерела LB.ua.

За інформацією джерел, завдяки спільній операції СБУ та ГУР уражена ціль на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК “Панцир” та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів.