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Цієї ночі СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції в РФ, – джерела

Вибухало вночі на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Цієї ночі СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції в РФ, – джерела
Фото: скриншот відео

Цієї ночі СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції в РФ, повідомили джерела LB.ua. 

За інформацією джерел, завдяки спільній операції СБУ та ГУР уражена ціль на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. 

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК “Панцир” та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів. 

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