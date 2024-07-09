Тіла жінок дістали з-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Оновлено, 13:04. Рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих у багатоквартирному будинку Шевченківського району зросла до 12 осіб.
Оновлено, 12:05. “Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Вже 11 загиблих в цьому будинку”, – повідомив Кличко.
“З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває”, – йдеться у повідомленні.
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