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Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)

Пошуково-рятувальна операція триває.

Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
Фото: hromadske

Тіла жінок дістали з-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко. 

Оновлено, 13:04. Рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих у багатоквартирному будинку Шевченківського району зросла до 12 осіб.

Оновлено, 12:05. “Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Вже 11 загиблих в цьому будинку”, – повідомив Кличко.

“З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває”, – йдеться у повідомленні.

  • За даними ДСНС, станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини. 117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про понад сотню пошкоджених будинків у столиці. Шість з них не підлягають відновленню.
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