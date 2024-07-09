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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 10 отримали поранення

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 10 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 10 отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 8 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 1 у Торецьку. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 липня.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджені 2 адмінбудівлі в Успенівці, підприємство і адмінбудівля в Костянтинопільському, 3 будинки в Острівському. У Новоекономічному Гродівської громади поранено 3 людини, пошкоджено 20 об'єктів, у Миролюбівці пошкоджено 24 об'єкти. У Новогродівській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 10 будинків. У Покровську 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено будинок і господарчу споруду. В Іллінівській громаді пошкоджено 5 об'єктів у Клебан-Бику, 1 будинок у Водяному Другому.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 будинок пошкоджено; у Щербинівці 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 господарчі будівлі і 1 промислова. У Сіверську зруйновано 2 будинки.

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