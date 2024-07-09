У Запорізькій області троє чоловіків поранені через атаки РФ

Трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Василівському та Запорізькому районах. Впродовж доби окупанти 341 раз ударили по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог також здійснив 2 ракетні атаки по Вільнянську.
Війська РФ завдали 3 авіаційні удари по Малинівці та Роботиному.
127 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Оріхів, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нововасилівського, Степногірська та Приморського.
Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.