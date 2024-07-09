Аргентина анонсувала надання військової допомоги Україні

Під час конгресу правил сил у Бразилії міністр оборони Аргентини Луїс Альфонсо Петрі заявив, що його держава має намір постачати Україні зброю, необхідну для відсічі російській агресії.

Як передає Укрінформ, урядовець пригадав, як раніше Аргентина "обіймалася з Венесуелою, Кубою та Іраном, але тепер робитиме це з тими країнами, які борються за своє виживання". Йдеться про Україну та Ізраїль, яких південноамериканська держава "підтримуватиме у їхніх війнах".

"Ми не можемо бути нейтральними і повинні стати на бік країн, які захищають свободу та демократію", - додав Петрі.

За словами міністра, Аргентина не лише закуповуватиме винищувачі F-16 замість старих китайських літаків, але й має намір подати заявку на членство в НАТО.