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Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини

Внаслідок обстрілу поранен мирний мешканець.

Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 8 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух. 

Внаслідок російського удару FPV-дронами по Ворожбянській громаді поранений мирний мешканець.

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Також FPV-дроном вдарили по Новослобідській громаді.

Білопільську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів та БПЛА.

Великописарівську та Юнаківську громади армія РФ атакувала з артилерії та мінометів.

По Середино-Будській, Дружбівській та Есманьській громадам російські військові також вдарили з мінометів.

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