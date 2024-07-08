Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини

Сьогодні, 8 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух.

Внаслідок російського удару FPV-дронами по Ворожбянській громаді поранений мирний мешканець.

Також FPV-дроном вдарили по Новослобідській громаді.

Білопільську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів та БПЛА.

Великописарівську та Юнаківську громади армія РФ атакувала з артилерії та мінометів.

По Середино-Будській, Дружбівській та Есманьській громадам російські військові також вдарили з мінометів.