Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини

Сьогодні, 8 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух.
Внаслідок російського удару FPV-дронами по Ворожбянській громаді поранений мирний мешканець.
Також FPV-дроном вдарили по Новослобідській громаді.
Білопільську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів та БПЛА.
Великописарівську та Юнаківську громади армія РФ атакувала з артилерії та мінометів.
По Середино-Будській, Дружбівській та Есманьській громадам російські військові також вдарили з мінометів.