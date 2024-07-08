Завтра Радбез ООН збереться для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”

Завтра, 9 липня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві.
Про це повідомило представництво Великобританії при ООН.
Зазначається, що Рада Безпеки ООН збереться 17:00 за київським часом.
Як повідомляє “Радіо Свобода”, голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс рішуче засудиватаку РФ по “Охматдиту”, і нагадав, що нещодавно відвідав Україну, “де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії”.
“Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені”, – наголосив Френсіс.
- Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти.
- Станом на 16.30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти.
- За інформацією ДСНС України, станом на 18:50 унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинули 33 людини і 140 поранені. 19 вдалося врятувати.
- Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після сьогоднішньої масованої атаки Росії.