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Завтра Радбез ООН збереться для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”

Рада Безпеки ООН збереться 17:00 за київським часом.

Завтра Радбез ООН збереться для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Завтра, 9 липня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві.

Про це повідомило представництво Великобританії при ООН.

Зазначається, що Рада Безпеки ООН збереться 17:00 за київським часом.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс рішуче засудиватаку РФ по “Охматдиту”, і нагадав, що нещодавно відвідав Україну, “де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії”.

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“Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені”, – наголосив Френсіс.

  • Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. 
  • Станом на 16.30 було відомо про двох загиблих і 10 поранених внаслідок удару по лікарні. Семеро з них – діти. 
  • За інформацією ДСНС України, станом на 18:50 унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинули 33 людини і 140 поранені. 19 вдалося врятувати.
  • Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після сьогоднішньої масованої атаки Росії.
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