Завтра Радбез ООН збереться для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”

Завтра, 9 липня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві.

Про це повідомило представництво Великобританії при ООН.

Зазначається, що Рада Безпеки ООН збереться 17:00 за київським часом.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс рішуче засудиватаку РФ по “Охматдиту”, і нагадав, що нещодавно відвідав Україну, “де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії”.

“Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені”, – наголосив Френсіс.