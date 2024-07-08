​У Києві з міркувань безпеки обмежували рух "червоною" лінією метро (оновлено)

З колій прибирали небезпечні предмети, що з'явилися внаслідок обстрілів.

Поїзди "червоної" лінії Київського метрополітену курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється.

Зазначається, що обмеження в роботі "червоної" лінії запроваджені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу росіян.

Оновлено. Станом на 16:15 рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі. Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень, передає КМДА.

"Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Виявлені й вилучені небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Столична підземка працює у звичайному режимі.