Санду про удар росіян по "Охматдиту": ​Кремль перетворив війну в Україні на війну проти дітей

Президентка Молдови Мая Санду засудила ракетну атаку на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві та заявила, що Росія веде війну проти українських дітей.

"Вражена атакою Росії на дитячу лікарню в Києві. Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, тепер лежить у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Така відсутність гуманності та зневага до людського життя - це все, проти чого ми виступаємо", - написала вона в соцмережі Х.

Shaken by Russia’s attack on a children’s hospital in Kyiv. This hospital, which has saved thousands of children, now lies in ruins.



The Kremlin has turned this war into a war against children. Such lack of humanity and disregard for human life are everything we stand against. https://t.co/7IFIoPWtyj — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 8, 2024

Сьогодні під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Станом на 14 годину відомо про 16 поранених. Семеро з них – діти. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється.

За деякий час росіяни завдали повторного удару пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. ДСНС повідомляла про чотирьох загиблих та трьох поранених.

Раніше посол Німеччини Мартін Єгер також засудив дії Росії і наголосив, що вона веде війну проти мирного населення України. "Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - додав Єгер.