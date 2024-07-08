У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

Санду про удар росіян по "Охматдиту": ​Кремль перетворив війну в Україні на війну проти дітей

Президентка Молдови засудила терористичні атаки росіян.

Санду про удар росіян по "Охматдиту": ​Кремль перетворив війну в Україні на війну проти дітей
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду засудила ракетну атаку на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві та заявила, що Росія веде війну проти українських дітей. 

"Вражена атакою Росії на дитячу лікарню в Києві. Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, тепер лежить у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Така відсутність гуманності та зневага до людського життя - це все, проти чого ми виступаємо", - написала вона в соцмережі Х.

Сьогодні під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. Станом на 14 годину відомо про 16 поранених. Семеро з них – діти. Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється.

За деякий час росіяни завдали повторного удару пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру. ДСНС повідомляла про чотирьох загиблих та трьох поранених.

Раніше посол Німеччини Мартін Єгер також засудив дії Росії і наголосив, що вона веде війну проти мирного населення України. "Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - додав Єгер. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies