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Орбан заявив, що полетів у Китай, щоб говорити про мир в Україні

На думку Орбана, Китай є ключовим у "створенні умов для миру".

Орбан заявив, що полетів у Китай, щоб говорити про мир в Україні
Віктор Орбан із Сі Цзіньпіном
Фото: Віктор Орбан

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який після візиту до Києва та Москви полетів у Китай на зустріч із лідером країни  Сі Цзіньпіном, заявив, що прибув туди, щоб говорити про мир в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

"Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – зазначив Орбан. 

  • 2 липня Орбан приїздив до Києва, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі Орбан заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів. 
  • Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
  • В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
  • Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що головування Угорщини у ЄС, яке розпочалося 1 липня, не дає права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
  • Тим часом президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав. 
  • Схожу думку висловив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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