Орбан заявив, що полетів у Китай, щоб говорити про мир в Україні

На думку Орбана, Китай є ключовим у "створенні умов для миру".

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який після візиту до Києва та Москви полетів у Китай на зустріч із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що прибув туди, щоб говорити про мир в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

"Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – зазначив Орбан.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024