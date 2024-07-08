Орбан заявив, що полетів у Китай, щоб говорити про мир в Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який після візиту до Києва та Москви полетів у Китай на зустріч із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що прибув туди, щоб говорити про мир в Україні.
Про це він написав у соцмережі Х.
За його словами, Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.
"Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – зазначив Орбан.
#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
- 2 липня Орбан приїздив до Києва, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі Орбан заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.
- Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
- В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
- Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що головування Угорщини у ЄС, яке розпочалося 1 липня, не дає права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
- Тим часом президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав.
- Схожу думку висловив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.