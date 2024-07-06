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Білий дім: візит Орбана до Москви не сприятиме ані миру, ані зміцненню українського суверенітету

У США також різко розкритикували поїздку угорського прем'єра до Путіна і назвали дії Орбана безкорисними.

Білий дім: візит Орбана до Москви не сприятиме ані миру, ані зміцненню українського суверенітету
Віктор Орбан та Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

У Білому домі також не задоволені візитом угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви для зустрічі з диктатором Владіміром Путіним — пише видання The Hill.

Поїздка Віктора Орбана, на думку Білого дому, не зробила нічого для того, аби вдалося закінчити війну проти України. 

"Ми стурбовані тим, що прем’єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме  ані миру, ані зміцненню українського суверенітету, територіальній цілісності та незалежності", – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Він наголосив, що насправді РФ вже сьогодні могла б покласти цьому край, припинивши агресію.

За словами спікера, на майбутньому саміті НАТО організація оголосить про нові зобов'язання перед Україною, аби поглибити зв'язки та закласти основу для перемов для приєднання останньої. 

"Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу щодо вступу України до Альянсу, Україна буде готовою, по-справжньому готовою з першого ж дня під'єднатися і працювати з рештою членів альянсу", — сказав представник Білого дому.

  • У МЗС України відреагували на візит Орбана до Путіна: рішення прем'єр-міністра Угорщиниздійснити візит у Москву ухвалене без узгодження з Києвом.
  • Після критики Олафа Шольца щодо поїздки Віктора Орбана до Москви на зустріч із диктатором Путіним, міністерство закордонних справ країни скасувало запланований на понеділок візит до Будапешта колег із Німеччини.
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