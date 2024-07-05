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МЗС щодо візиту Орбана до Москви: Рішення ухвалене угорською стороною без узгодження з Україною

У МЗС закликають усі держави дотримуватися принципу: "жодних домовленостей про Україну без України".

МЗС щодо візиту Орбана до Москви: Рішення ухвалене угорською стороною без узгодження з Україною
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснити візит у Москву ухвалене без узгодження з Києвом.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"У звʼязку з візитом премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року, МЗС наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною", — ідеться в коментарі МЗС України.

Зазначається, що для України "принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися".

"Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — додають у коментарі українського закордонного відомства.

"Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва", — підкреслили у МЗС.

  • Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан може поїхати до Росії на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. 
  • Лідери Європейського союзу, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявили на неприпустимість таких дій. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
  • 2 липня Орбан приїздив до Києва: під час розмови з Президентом Володимиром Зеленським він просував тезу щодо "припинення вогню ще до початку мирних переговорів".
  • Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.
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