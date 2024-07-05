Прем'єр Польщі натякнув Орбану, що не варто їхати в Москву

Голова польського уряду Дональд Туск досить оригінальним чином висловив свою позицію щодо ймовірного наміру прем'єра Угорщини Віктора Орбана поїхати до Росії на зустріч із диктатором Путіним.

На своїй сторінці у мережі X чиновник написав, що "чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, Вікторе. Чи можуть?"

Повідомлення Туска містить натяк на неприпустимість подібних дій. І це, схоже, спільна позиція лідерів Європейського Союзу. Раніше своє нерозуміння та незгоду щодо поїздки Орбана в Кремль висловив президент Євроради Шарль Мішель.

Угорщина з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу. Проте, за словами Мішеля, це не дає прем'єрові держави права вести з Росією якісь перемовини від імені блоку.