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Прем'єр Польщі натякнув Орбану, що не варто їхати в Москву

Дональд Туск висловив здивування щодо ймовірних планів свого угорського колеги. 

Прем'єр Польщі натякнув Орбану, що не варто їхати в Москву
Віктор Орбан та Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Голова польського уряду Дональд Туск досить оригінальним чином висловив свою позицію щодо ймовірного наміру прем'єра Угорщини Віктора Орбана поїхати до Росії на зустріч із диктатором Путіним. 

На своїй сторінці у мережі X чиновник написав, що "чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою, Вікторе. Чи можуть?"

Повідомлення Туска містить натяк на неприпустимість подібних дій. І це, схоже, спільна позиція лідерів Європейського Союзу. Раніше своє нерозуміння та незгоду щодо поїздки Орбана в Кремль висловив президент Євроради Шарль Мішель

Угорщина з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу. Проте, за словами Мішеля, це не дає прем'єрові держави права вести з Росією якісь перемовини від імені блоку.

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