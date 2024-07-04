Головне за четвер, 4 липня: удар по Харківщині, обстріл Одещини

Увечері 4 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському району Одещини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що удару завдали по цивільній портовій інфраструктурі.

Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.

Крім того, обстрілом були пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

Сили оборони півдня України зазначили, що росіяни атакували Одещину балістичною ракетою, і внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Росіяни 4 липня завдали авіаційного удару по Вовчанській громаді Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Окупанти випустили керовані авіабомби по селу Лосівка Чугуївського району.

Поліцейські, які прибули на місце удару, виявили під уламками будинку загиблого чоловіка, особа якого наразі встановлюється.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що у Збройних силах наразі 14 бригад, які готують до контрнаступу, але вони все ще не укомплектовані, позаяк американська зброя, проголосована у квітні Конгресом США, досі не прийшла на фронт.

"У нас є бажання (контрнаступу, – ред.), а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – сказав Зеленський.

Глава держави також відповів на питання, чи достатньо зараз особового складу в Силах оборони.

"Солдати завжди кажуть, що недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже у нас багато людей в армії, і необхідно платити зарплату, і складно платити податки, і навіть зібрати стільки грошей на армію. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці", – зазначив президент.

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про нібито плани глави держави дати інтерв’ю американському ексжурналісту FoxNews, трампісту Такеру Карлсону.

“Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає”, – написав Никифоров.

Раніше Карлсон, відомий, зокрема, своєю лояльністю до російської влади, у своєму акаунті в мережі X анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Великобританії, куди його раніше призначили послом.

Про це повідомили кілька джерел LB.ua.

Джерела запевнили, що Валерій Залужний найближчим часом почне виконувати обов'язки посла.

Докладніше – в новині.

У п'ятницю, 5 липня, за вказівкою Укренерго графіки відключень застосовуватимуться впродовж всієї доби, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень. Детальніше про категорії відключень у графіках можна прочитати за посиланням", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!