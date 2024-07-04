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ГУР МО атакувало Тамбовський пороховий завод, - ЗМІ

Уточнюються наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати.

ГУР МО атакувало Тамбовський пороховий завод, - ЗМІ
ГУР МО атакувало Тамбовський пороховий завод (ілюстративне фото)
Фото: Скрин відео

Вранці 4 липня дрони ГУР МО атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області Росії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в українській розвідці.

Один з дронів-камікадзе ГУР МО успішно вразив обʼєкт російського ВПК. Наразі уточнюються наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати.

Російська влада заперечує факт ураження порохового заводу, зокрема губернатор Тамбовської області Максим Єгоров зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".

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Втім, місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території обʼєкта.

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МО.

19 січня 2024 року безпілотники ГУР МО вже ааткували Тамбовський пороховий завод. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Також українські дрони атакували завод в листопаді 2023 року.

  • Розвідники ГУР МО вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області. На майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією.

  • 17 червня ГУР атакувало безпілотниками військові об'єкти в трьох російських регіонах. Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. 

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