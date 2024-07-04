Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією

Внаслідок удару по Нікополю постраждали жінка і 6 чоловіків.

Сьогодні, 4 липня, росіяни атакували артилерією і дронами-камікадзе Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару по Нікополю постраждали жінка і 6 чоловіків. Здебільшого, у них осколкові поранення.

Обстрілом були пошкоджені 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто, дитсадок, бібліотека, адмінбудівля, банк та магазин. Також обстрілом зачепило лінію електропередач та газогін.

Крім того, росіяни вдарили FPV-дронами по Зеленодольській громаді Криворізького району, пошкоджена будівля, минулося без постраждалих.

Сергій Лисак також уточнив, що через вчорашню атаку на Дніпро постраждали 58 людей, в лікарні 21 поранений, з них троє перебувають у важкому стані.