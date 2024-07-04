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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією

Внаслідок удару по Нікополю постраждали жінка і 6 чоловіків. 

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і артилерією
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 4 липня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 4 липня, росіяни атакували артилерією і дронами-камікадзе Нікопольщину Дніпропетровської області. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару по Нікополю постраждали жінка і 6 чоловіків. Здебільшого, у них осколкові поранення. 

Обстрілом були пошкоджені 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто, дитсадок, бібліотека, адмінбудівля, банк та магазин. Також обстрілом зачепило лінію електропередач та газогін.

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Крім того, росіяни вдарили FPV-дронами по Зеленодольській громаді Криворізького району, пошкоджена будівля, минулося без постраждалих. 

Сергій Лисак також уточнив, що через вчорашню атаку на Дніпро постраждали 58 людей, в лікарні 21 поранений, з них троє перебувають у важкому стані.

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