Міненерго не буде знижувати для великих промислових підприємств частку імпорту електроенергії

Зараз вона становить 80%, що дозволяє їм уникати відключень.

Міністерство енергетики заявило, що неможливо зменшити частку імпорту електроенергії для великих промислових підприємств, аби до них не застосовували відключення світла, передає "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Бізнес просив зменшити цифру до 50%.

Це питання обговорили на робочій нараді за участі Федерації роботодавців України (ФРУ) і першого заступник глави Міненерго Юрія Власенка. Власенко заявив пронаявність значного дефіциту е/е через постійні обстріли.

"Щодо постанови - це не 100%, а 80%. (...) Не йдеться про зменшення 80%, лише про збільшення", - сказав посадовець і зазначив, додавши, що наразі обсіг імпорту електроенергії становить 1,7 ГВт*год е/е і тривають переговори щодо збільшення до 2,2 ГВт*год. Через 203 тижні мають ухвалити відповідне рішення.

Натомість представники енергоструктур закликали бізнес будувати власні генерації електроенергії. Натомість президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков запропонував залучити до цього процесу міністерства фінансів і економіки, аби вирішити питання фінансування, і закликав відстрочити ремонт енергоагрегатів для зниження дефіциту.

Найбільше у цій ситуації страждають підприємства гірничо-металургійного комплексу. Зокрема, частка електроенергії у структурі собівартості виробництва залізорудного концентрату становить 60%, окатишів - 32%, сталевої продукції - від 3,5% до 24%. А враховуючи падіння цін на залізорудну продукцію на світових ринках, очікується зниження обсягів експорту на 15% у другому півріччі 2024 року, до 2,7-3 млн тонн.

При цьому головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко повідомив, що в Україні вартість електроенергії зараз перевищує тарифи в країнах Європи і становить 112,3 євро/МВт*год. У ЄС суми енергосубсидій через підвищення цін на електроенергію 2022 року становили EUR181 млн, 2023 року - EUR194 млн.