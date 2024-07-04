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Майже 300 шахтарів застрягли під землею через знеструмлення. Їх евакуювали

У трьох областях відключалися повітряні лінії.

Майже 300 шахтарів застрягли під землею через знеструмлення. Їх евакуювали
Шахта, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Донецькій області через знеструмлення шахти під землею залишилися 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено. Крім цього, на шахті у Кіровоградській області через вивал гірничої маси загинув 40-річний гірничий майстер.

Про це повідомили у Міненерго. 

У міністерстві зазначили, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини. 

Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються протягом цілої доби. Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. 

На Чернігівщині внаслідок удару «шахеда» по одному з енергетичних об’єктів знеструмлювалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Одночасно залишилися без електропостачання майже 6 тисяч абонентів.

У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено.

У Донецькій області через бойові дії на підстанції обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмились побутові споживачі та власні потреби високовольтної підстанції.

Через негоду знеструмлено 58 населених пунктів. З них 48 – у Хмельницькій області, 10 – у Тернопільській.

У Житомирській області через пошкодження обладнання на одній з підстанцій відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього сталися збої в русі потягів. Повітряну лінію включили в роботу.

У Вінницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.

У Дніпропетровській області відключалась повітряна лінія обленерго. При цьому один з об’єктів генерації короткочасно знижував потужність.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 212 МВт*год. Експорту не передбачається.

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