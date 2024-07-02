На житло для ветеранів уряд виділив майже 6 млрд гривень

Міністерство у справах ветеранів України здійснило розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними обсягом 5,7 мільярдів гривень, які передбачені на 2024 рік.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну, цей розподіл затверджений, а, отже, за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 осіб.

Кошти на придбання житла отримають:

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Зазначається, що найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку.

Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію.

У 2023 році були розподілені 5,9 млрд грн на компенсацію понад 2,6 тис ветеранам війни та членам їх сімей. Вже 2155 з них придбали житло.