Стефанішина розповіла про те, на які українські товари ЄС невдовзі може ввести мита

Для цього буде відповідна зустріч у Єврокомісії серед підрозділів, які відповідають за торгівлю і аграрну продукцію.

Євросоюз таки може ввести мита на деяку українську агропродукцію.

Як пояснила в інтерв'ю "Forbes. Україна" віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, із низки позицій наша держава наближається до межі експорту, яка дозволяє ЄС застосовувати певні захисні заходи.

За словами Стефанішиної, наразі торговельна лібералізація діє на весь спектр української агропродукції. Після мит на овес наступними можуть бути яйця і цукор.

"По інших групах товарів наразі обмежень немає. Друга половина поточного року і початок 2025-го будуть присвячені тому, якою буде торговельна лібералізація надалі. Адже це рішення прийнято на рік. Наше завдання, щоб на наступний рік, у червні 2025 року, ми запропонували та ухвалили разом з Єврокомісією спільне рішення щодо торговельної лібералізації аж до рішення про членство України в ЄС", - додала віцепрем’єрка.

Стефанішина зазначила, що хоча з часу запуску Чорноморського коридору тиск на прикордонні з Україною країни зменшився, але "саме експорт аграрної продукції продовжує бути суттєвою частиною складової експорту України".

"Це мʼясо птиці, кукурудза, борошна та гранула, ячмінна крупа, шрот та мед. Ця продукція є обʼєктом моніторингу в рамках торговельної лібералізації й, відповідно, певного ліцензування і контролю, коли наближається верхній показник межі експорту за період із другої половини 2021-го по 2023 рік", - додала посадовиця.

Стефанішина запевнила, що українські компанії попри все мають можливість стало планувати свою діяльність і уникати кризових ситуацій на кордоні.

Щодо термінів запровадження мит на цукор і яйця, то з цього приводу має бути відповідна зустріч в Єврокомісії серед підрозділів, які відповідають за торгівлю, аграрну продукцію.

"Можливо, ми побачимо застосування такого механізму екстреного гальмування. Але це здійснюється в рамках загальної торговельної лібералізації і є абсолютно раціональною торговельною практикою. Це рішення узгоджене з українськими виробниками", - сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка підкреслила, що коли ситуація "суттєво змінюється, наприклад в гіршу сторону, ми переглядаємо умови, повʼязані з можливостями експорту продукції через територію ЄС".