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Стефанішина: інформація про захисні мита ЄС на цукор і яйця з України не підтвердилася

Віцепрем'єрка наголосила, що у ЄС немає таких планів.

Стефанішина: інформація про захисні мита ЄС на цукор і яйця з України не підтвердилася
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Інформація про те, що Євросоюз може ввести захисні мита на українську агропродукцію, не підтвердилася.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, уряд перевірив інформацію про можливі плани ЄС щодо нових мит, але вона виявилася хибною.

Також віцепрем'єрка наголосила, що Євросоюз не має подібних планів.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – сказала Стефанішина.

  • Цього місяця Euronews повідомляв, що Євросоюз продовжить скорочувати імпорт ключових продовольчих товарів із України. Наприклад, імпорт яєць із України досяг встановленої квоти, що означає, що Єврокомісія запровадить обмеження на цю продукцію найближчим часом. Імпорт цукру також перебуває під контролем у ЄС. Зараз відомо, що обсяги перевищують допустиму норму.
  • Оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією між Україною та Євросоюзом запрацювали з 5 червня. Мінагрополітики повідомило, що ці правила діятимуть рік. На деякі агропродукти встановили квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. 
  • Як сказав виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на конференції Grain Ukraine, це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.
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