Стефанішина: інформація про захисні мита ЄС на цукор і яйця з України не підтвердилася

Віцепрем'єрка наголосила, що у ЄС немає таких планів.

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Інформація про те, що Євросоюз може ввести захисні мита на українську агропродукцію, не підтвердилася.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, уряд перевірив інформацію про можливі плани ЄС щодо нових мит, але вона виявилася хибною.

Також віцепрем'єрка наголосила, що Євросоюз не має подібних планів.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", – сказала Стефанішина.