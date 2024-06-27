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​Верховний суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати у 2023 році

Валерій Пацкан виграв суд першої інстанції у Верховної Ради.

​Верховний суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати у 2023 році
Валерій Пацкан
Фото: Макс Требухов

Верховний суд визнав протиправною постанову Верховної Ради про звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана у 2023 році. 

Про це колишній чиновник повідомив у фейсбуці

Рішення ще не набрало чинності, тому у Ради є можливість оскаржити його у Великій палаті Верховного суду.

Він зазначив, що суд визнав протиправною та скасував постанову парламенту від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.".

"Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене. Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала мене невинуватим та закрила політичну справу проти мене: у зв’язку із відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення. Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - написав Пацкан.

 

  • Пацкан очолював Рахункову палату з 2018 по 2023. У листопаді 2022 року він отримав підозру в справі щодо подій 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він, за даними слідства, незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути повʼязана з запланованим аудитом НАБУ. 
  • У квітні 2023 Пацкану оголосили про недовіру, що спричинило його звільнення.
  • 9 жовтня 2023 Пацкана визнали винним у незаконній компенсації за житло. Йому призначили два роки обмеження волі та штраф у 10 200 грн із забороною займати певні посади. Однак суд звільнив його від покарання через завершення строків давності.
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