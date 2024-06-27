​Верховний суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати у 2023 році

Верховний суд визнав протиправною постанову Верховної Ради про звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана у 2023 році.

Про це колишній чиновник повідомив у фейсбуці.

Рішення ще не набрало чинності, тому у Ради є можливість оскаржити його у Великій палаті Верховного суду.



Він зазначив, що суд визнав протиправною та скасував постанову парламенту від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.".

"Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене. Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала мене невинуватим та закрила політичну справу проти мене: у зв’язку із відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення. Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - написав Пацкан.