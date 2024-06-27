Сьогодні після 17.00 збільшать обмеження електропостачання

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Сьогодні, 27 червня, в енергосистемі зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби, а з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це інформує "Укренерго".

Там наголосили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна побачити на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", йдеться у повідомленні компанії.

Проте через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Протягом доби електроенергію імпортуватимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 560 МВт*год та з максимальною потужністю в окремі години до 1570 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 465 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Одеській областях.