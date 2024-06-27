Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
ГоловнаЕкономікаДержава

Сьогодні після 17.00 збільшать обмеження електропостачання

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. 

Сьогодні після 17.00 збільшать обмеження електропостачання
Вимкнення світла, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 27 червня, в енергосистемі зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби, а з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. 

Про це інформує "Укренерго".

Там наголосили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна побачити на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", йдеться у повідомленні компанії.

Проте через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Протягом доби електроенергію імпортуватимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 560 МВт*год та з максимальною потужністю в окремі години до 1570 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 465 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Одеській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies