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Бельгія профінансує модернізацію пошкодженої через війну школи на Київщині

Школа в селі Київської області стане першою, яка в рамках пілоту отримає архітектурну трансформацію.

Бельгія профінансує модернізацію пошкодженої через війну школи на Київщині
Фото: Михайло Федоров

Бельгія профінансує відновлення та модернізацію пошкодженої через війну школи на Київщині за новим дизайн-проєктом.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Школа в селі Київської області стане першою, яка в рамках пілоту отримає архітектурну трансформацію. Процес розпочнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія", — ідеться у повідомленні.

Пілотний проєкт включає модернізацію п'яти шкіл, пошкоджених через бойові дії. Відновлення шкіл відбуватиметься із сучасним підходом до освітніх просторів. В оновлених школах будуть облаштовані внутрішні дворики для відпочинку, амфітеатр, великі актові зали.

"Школи не повинні нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожі на маленький офіс Google чи Netflix — на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, за яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", — наголосив Федоров.

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