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Графіки відключень почнуть діяти раніше, — "Укренерго"

Графіки почнуть діяти з 14:00 до 24:00.

Графіки відключень почнуть діяти раніше, — "Укренерго"
Фото: Telegram/Zelenskiy

Через нічні масовані обстріли РФ критичної інфраструктури України у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень почнуть діяти раніше з 14:00 до 24:00.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — зазначили у повідомленні.

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