Графіки відключень почнуть діяти раніше, — "Укренерго"

Через нічні масовані обстріли РФ критичної інфраструктури України у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень почнуть діяти раніше з 14:00 до 24:00.
Про це повідомляють в "Укренерго".
Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — зазначили у повідомленні.
- У ніч на 22 червня Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на Львівщині та Запоріжжі.