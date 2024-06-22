Графіки відключень почнуть діяти раніше, — "Укренерго"

Графіки почнуть діяти з 14:00 до 24:00.

Через нічні масовані обстріли РФ критичної інфраструктури України у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень почнуть діяти раніше з 14:00 до 24:00.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00. Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти", — зазначили у повідомленні.