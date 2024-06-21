Посол США Брінк зустрілася з представниками українського та міжнародного бізнесу. Співорганізатор - "Українська бронетехніка"

Американська дипломатка вважає, що бізнес важливий для перемоги і відновлення.

Економічна складова, і саме приватний сектор, має фундаментальне значення для перемоги України в війні з Росією та в повоєнному розвитку. Таку точку зору висловила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Зустріч понад 50 представників українських та міжнародних компаній з послом США в Україні організувала Американо-українська Ділова Рада (USUBS) у партнерстві з "Українською бронетехнікою". Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.

"Допомогти Україні перемогти у війні проти Росії – це є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів президента Байдена, але так само пріоритетом є допомога Україні у тому, що ми називаємо «виграти майбутнє». І Україна виграє майбутнє за допомогою бізнесу, який буде рушійною силою економічного відновлення України та працевлаштування українців", – додала вона.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, у свою чергу, подякував пані послу та США за військову допомогу Україні та за економічну підтримку.

"Від початку повномасштабного вторгненням оборонний сектор стрімко зростає, і наша співпраця з американськими партнерами стає одним з найважливіших елементів нашого захисту від Росії. Ми повинні не просто отримувати зброю чи підтримку, оборонну техніку, ми повинні створювати її тут, ми повинні локалізувати виробництво, ми повинні розвивати наші економічні можливості. І ми бачимо постійну і незмінну підтримку на цьому шляху з боку американських партнерів", – заявив він.