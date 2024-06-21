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У суботу графіки відключень світла діятимуть вісім годин

Із 18.00 по 23.00 обсяг обмежень буде більшим.

У суботу графіки відключень світла діятимуть вісім годин
Відключення світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла у суботу, 21 червня.

За інформацією компанії, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16.00 по 24.00

"З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах", - пояснили у НЕК.

Укренерго нагадало, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежують.

  • Днями голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян повідомив, що полегшення ситуації з відключеннями світла варто очікувати у серпні.
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