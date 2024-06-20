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Шмигаль і заступниця глави МВФ обговорили реформи в Україні та реалізацію структурних маяків

Київ розраховує на успішний четвертий перегляд програми EFF.

Шмигаль і заступниця глави МВФ обговорили реформи в Україні та реалізацію структурних маяків
Гіта Гопінах і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Україна розраховує на успішний четвертий перегляд програми EFF наприкінці червня. Це принесе нашій державі Україні $2,2 млрд у межах EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гітою Гопінах.

Співрозмовники обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української "Матриці реформ". Також ішлося про макроекономічні питання. 

Гіта Гопінах відзначила, що Україна попри війну зберігає економічну стійкість і високі показники. Також вона відзначила прогрес у реформах, що дозволяє забезпечити надання державних послуг і макроекономічну стабільність.

  • Цього місяця голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що в України є домовленість із МВФ на рівні експертів про надання траншу у 2,2 мільярда доларів. За словами депутатки, Київ виконав усі зобов’язання, які брав на себе на цей період, тому рішення буде позитивним. 
  • Наприкінці серпня цього року відбудеться п’ятий перегляд програми з МВФ. 
  • Загалом у 2024-му Україна отримає 16 мільярдів доларів, із них шість мільярдів уже надійшли. 
  • Переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування стартували у травні.
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