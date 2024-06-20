Шмигаль і заступниця глави МВФ обговорили реформи в Україні та реалізацію структурних маяків

Київ розраховує на успішний четвертий перегляд програми EFF.

Україна розраховує на успішний четвертий перегляд програми EFF наприкінці червня. Це принесе нашій державі Україні $2,2 млрд у межах EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гітою Гопінах.

Співрозмовники обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української "Матриці реформ". Також ішлося про макроекономічні питання.

Гіта Гопінах відзначила, що Україна попри війну зберігає економічну стійкість і високі показники. Також вона відзначила прогрес у реформах, що дозволяє забезпечити надання державних послуг і макроекономічну стабільність.