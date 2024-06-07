Україна має домовленість із МВФ на рівні експертів про надання траншу у $2,2 млрд

В України є домовленість із Міжнародним валютним фондом на рівні експертів про надання траншу у 2,2 мільярда доларів.
Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба Верховної Ради.
"Ми виконали всі зобов’язання, які брали на себе на цей період, тому рішення буде позитивним. Це історичний момент, тому що Україна вперше за всю історію проходить четвертий перегляд програми", – зазначила Підласа.
За її словами, до кінця червня Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів МВФ про виділення коштів. Їх витрачатимуть на будь-які невійськові потреби.
Наприкінці серпня цього року відбудеться п’ятий перегляд програми з МВФ.
Загалом цього року Україна отримає 16 мільярдів доларів, із них шість мільярдів уже надійшли.
"Нині у державному бюджеті забезпечені всі невійськові видатки", – йдеться у повідомленні.
- 27 травня Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.
- Через декілька днів у результаті роботи місії МВФ у Варшаві досягнули угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування.
- Згодом МВФ заявив, що до осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Пізніше парламент також повинен законодавчо створити новий Вищий адміністративний суд.