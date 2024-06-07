Україна має домовленість із МВФ на рівні експертів про надання траншу у $2,2 млрд

До кінця червня Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів МВФ про виділення коштів.

В України є домовленість із Міжнародним валютним фондом на рівні експертів про надання траншу у 2,2 мільярда доларів.

Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Ми виконали всі зобов’язання, які брали на себе на цей період, тому рішення буде позитивним. Це історичний момент, тому що Україна вперше за всю історію проходить четвертий перегляд програми", – зазначила Підласа.

За її словами, до кінця червня Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів МВФ про виділення коштів. Їх витрачатимуть на будь-які невійськові потреби.

Наприкінці серпня цього року відбудеться п’ятий перегляд програми з МВФ.

Загалом цього року Україна отримає 16 мільярдів доларів, із них шість мільярдів уже надійшли.

"Нині у державному бюджеті забезпечені всі невійськові видатки", – йдеться у повідомленні.