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У МВФ назвали реформи, які Україна має провести для фінансування

Наразі тривають переговори про реструктуризацію боргу щодо міжнародних облігацій.

У МВФ назвали реформи, які Україна має провести для фінансування
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд оприлюднив інформацію щодо стану справ української економіки та прогресу переговорів про реструктуризацію комерційного боргу держави. 

За повідомленням Reuters, речниця МВФ Джулі Козак заявила, що загалом Україна "демонструє себе з сильного боку" щодо імплементації реформ та відповідності критеріям фонду для фінансування.

До осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Пізніше парламент також повинен законодавчо створити новий Вищий адміністративний суд. 

Фонд уважно стежить за перебігом перемовин України з кредиторами, які до серпня мали б отримати близько 20 мільярдів доларів за міжнародними облігаціями. За словами речниці МВФ, процес обговорення варіантів реструктуризації цього боргу наразі триває. 

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