Кабмін запустив інтерактивний сайт Матриці реформ

На сайті Матриці реформ кожен може ознайомитися зі змістом, термінами та графіком виконання умов у різних сферах.

Кабінет міністрів України запустив інтерактивний сайт Матриці реформ, на якому можна ознайомитися зі змістом, термінами та графіком виконання умов у різних сферах.

Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Крім того, на сайті є можливість застосування фільтрів до конкретного виконавця, індикатора та його рівня економічного впливу, що дозволяє провести ґрунтовний аналіз виконання Україною спільно визначених з партнерами заходів.

Сайт доступний за посиланням.

У міністерстві додали, що заходи матриці реформ наразі не містять весь обсяг робіт для відповіді на макроекономічну стабільність, відновлення (включаючи безпеку та енергетику) та потенціал зростання.

Матриця реформ – це новий аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ. Її схвалив уряд 4 червня. Матриця систематизує реформи та містить огляд офіційно затверджених рекомендацій та умов міжнародних партнерів України, а саме:

Рекомендації Єврокомісії, Звіт щодо України в межах пакету розширення ЄС;

Структурні маяки МВФ;

Макрофінансова допомога ЄС, зокрема План у межах Програми ЄС Ukraine Facility;

Умови Світового Банку (Development Policy Loan, DPL).

Матриця Реформ є аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів. Вона налічує понад 200 реформ (більш ніж 400 індикаторів) та містить експертну оцінку впливу реформ на економічне зростання та відновлення, проведену КШЕ та ЦЕС за консультаціями Центру зростання Гарвардського університету та сприяння Світового банку.

Ключові реформи стосуються всіх 6-ти кластерів та 33-ох сфер права ЄС (більше 100 рекомендацій), а також реформ у сфері безпеки та оборони.