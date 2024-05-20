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Міноборони: 260 тисяч чоловіків оновили дані у "Резерв+", авторизувалося майже вдвічі більше

Зараз оновити дані у застосунку можуть також чоловіки за кордоном. 

Міноборони: 260 тисяч чоловіків оновили дані у "Резерв+", авторизувалося майже вдвічі більше
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Станом на 20 травня у мобільному застосунку "Резерв+" оновили військово-облікові дані вже 260 тисяч чоловіків призовного віку, а авторизувалися загалом близько 460 тисяч разів.

Про це розповів Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України в ефірі Радіо Свобода.

"Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над "Резервом+". Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч", – зазначив Лазуткін.

За його словами, тепер оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. У перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим. Зараз "Резерв+" вже доступний у понад 200 країнах світу. 

Наразі авторизуватися у застосунку можна тільки за допомогою ID-банкінгу, однак згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації і у інший спосіб.

Впродовж місяця у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкодонслужби.

Лазуткін наголосив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних dos-атак.

  • Міністерство оборони 17 травня запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.
  • За неповну добу 150 тисяч громадян успішно авторизувалися у додатку, що викликало збої у роботі.
  • 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та email (за наявності).
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