Попит на смартфони iPhone впав на 10%, зокрема на критичному китайському ринку

Згідно з останніми даними Apple, продаж iPhone впав майже на всіх ринках світу, пише BBC.

Технологічний гігант заявив, що загальний попит на його смартфони впав більше ніж на 10% за перші три місяці цього року.

Продаж зменшився в усіх географічних регіонах, крім Європи. На критично важливому китайському ринку вони впали на 8%. Водночас конкуренція з боку місцевих конкурентів, таких як Huawei, посилюється.

Загалом доходи компанії “лягли” на 4% до 90,8 млрд доларів, що стало найбільшим падінням за останній рік.

Водночас результати виявилися кращими, ніж очікувалося, і ціна акцій Apple піднялася після закритті торгів у Нью-Йорку.

У компанії заявили, що дані були спотворені через перебої з поставками, пов’язані з короновірусом, що призвело до надзвичайно високих продажів за той самий період минулого року. Зростання продажу має відновитися у найближчі місяці, компанія робить ставку на запуски нових продуктів та інвестиції в штучний інтелект.