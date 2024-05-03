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Попит на смартфони iPhone впав на 10%, зокрема на критичному китайському ринку

Продаж зменшився в усіх географічних регіонах, крім Європи.

Попит на смартфони iPhone впав на 10%, зокрема на критичному китайському ринку
Фото: EPA/UPG

Згідно з останніми даними Apple, продаж iPhone впав майже на всіх ринках світу, пише BBC.

Технологічний гігант заявив, що загальний попит на його смартфони впав більше ніж на 10% за перші три місяці цього року. 

Продаж зменшився в усіх географічних регіонах, крім Європи. На критично важливому китайському ринку вони впали на 8%. Водночас конкуренція з боку місцевих конкурентів, таких як Huawei, посилюється.

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Загалом доходи компанії “лягли” на 4% до 90,8 млрд доларів, що стало найбільшим падінням за останній рік.

Водночас результати виявилися кращими, ніж очікувалося, і ціна акцій Apple піднялася після закритті торгів у Нью-Йорку.

У компанії заявили, що дані були спотворені через перебої з поставками, пов’язані з короновірусом, що призвело до надзвичайно високих продажів за той самий період минулого року. Зростання продажу має відновитися у найближчі місяці, компанія робить ставку на запуски нових продуктів та інвестиції в штучний інтелект.

  • У лютому британська газета Financial Times написала, що Євросоюз має накласти перший в історії штраф на Apple за ймовірне порушення законодавства блоку щодо доступу до його сервісів потокової передачі музики.
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