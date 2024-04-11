Росія вдруге скасувала запуск космічної ракети "Ангара-А5"

10 квітня Росія припинила випробувальний запуск своєї космічної ракети-носія “Ангара-А5”.
Про це повідомляє Reuters.
Це сталось через несправність системи керування запуском двигуна.
Запуск цієї ракети був скасований в останню хвилину вдруге за два дні.
Коли ракета мала стартувати, ознак загоряння не було, і за кілька секунд через гучномовці пролунало оголошення про наказ перервати запуск.
Напередодні спроба запуску також була перервана через технічну проблему з системою наддуву резервуара окислювача.
Глава російського космічного агентства Юрій Борисов заявив, що третя спроба запуску буде запланована на четвер, і зазначив, що метою випробувальних польотів було виявлення проблем.
"Виникла нова технічна проблема, пов'язана, за результатами попереднього аналізу телеметрії, з несправністю системи контролю запуску двигуна", - сказав Борисов.