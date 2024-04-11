Росія вдруге скасувала запуск космічної ракети "Ангара-А5"

Це другий скасований запуск ракети за два дні.

10 квітня Росія припинила випробувальний запуск своєї космічної ракети-носія “Ангара-А5”.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось через несправність системи керування запуском двигуна.

Запуск цієї ракети був скасований в останню хвилину вдруге за два дні.

Коли ракета мала стартувати, ознак загоряння не було, і за кілька секунд через гучномовці пролунало оголошення про наказ перервати запуск.

Напередодні спроба запуску також була перервана через технічну проблему з системою наддуву резервуара окислювача.

Глава російського космічного агентства Юрій Борисов заявив, що третя спроба запуску буде запланована на четвер, і зазначив, що метою випробувальних польотів було виявлення проблем.

"Виникла нова технічна проблема, пов'язана, за результатами попереднього аналізу телеметрії, з несправністю системи контролю запуску двигуна", - сказав Борисов.