Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Я вимкну за всіма світло
Я вимкну за всіма світло
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
ГоловнаТехнології

Росія вдруге скасувала запуск космічної ракети "Ангара-А5"

Це другий скасований запуск ракети за два дні.

Росія вдруге скасувала запуск космічної ракети "Ангара-А5"
Росія знову скасувала запуск космічної ракети
Фото: EPA/UPG

10 квітня Росія припинила випробувальний запуск своєї космічної ракети-носія “Ангара-А5”

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось через несправність системи керування запуском двигуна. 

Запуск цієї ракети був скасований в останню хвилину вдруге за два дні.

Підписуйтесь на наш Google News

Коли ракета мала стартувати, ознак загоряння не було, і за кілька секунд через гучномовці пролунало оголошення про наказ перервати запуск.

Напередодні спроба запуску також була перервана через технічну проблему з системою наддуву резервуара окислювача.

Глава російського космічного агентства Юрій Борисов заявив, що третя спроба запуску буде запланована на четвер, і зазначив, що метою випробувальних польотів було виявлення проблем.

"Виникла нова технічна проблема, пов'язана, за результатами попереднього аналізу телеметрії, з несправністю системи контролю запуску двигуна", - сказав Борисов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies