Nvidia презентувала новий чип для штучного інтелекту, який називає найпотужнішим у світі

Американська компанія Nvidia представила свій останній чип штучного інтелекту (ШІ) B200 "Blackwell", який, за її словами, може виконувати деякі завдання в 30 разів швидше, ніж його попередник.

Про це пише BBC.

Виробник називає його найпотужнішим чипом у світі.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг представив новий чип на конференції розробників у Каліфорнії.

У Nvidia відзначають, що платформа Blackwell, що включає супутній софт, призначена для надшвидких обчислень, які допоможуть здійснити прориви в обробці великих обсягів даних, інженерному моделюванні, автоматизації проєктування електроніки, розробці ліків, квантових обчисленнях та генеративному ШІ.

Nvidia заявила, що основні клієнти, включно з Amazon, Google, Microsoft і OpenAI, будуть використовувати новий флагманський чип фірми в службах хмарних обчислень і для своїх власних пропозицій ШІ.

Також нові програмні інструменти компанії, які називаються мікросервісами, підвищують ефективність системи для простішої інтеграції моделі ШІ у свою роботу.

Інші анонси включають нову лінійку чипів для автомобілів, які можуть запускати чат-боти усередині автомобіля. Компанія заявила, що китайські виробники електромобілів BYD і Xpeng використовуватимуть її нові чипи.

Дженсен Хуанг також розповів про нову серію мікросхем для створення гуманоїдних роботів.