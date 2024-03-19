Nvidia презентувала новий чип для штучного інтелекту, який називає найпотужнішим у світі

Американська компанія Nvidia представила свій останній чип штучного інтелекту (ШІ) B200 "Blackwell", який, за її словами, може виконувати деякі завдання в 30 разів швидше, ніж його попередник.
Про це пише BBC.
Виробник називає його найпотужнішим чипом у світі.
Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг представив новий чип на конференції розробників у Каліфорнії.
У Nvidia відзначають, що платформа Blackwell, що включає супутній софт, призначена для надшвидких обчислень, які допоможуть здійснити прориви в обробці великих обсягів даних, інженерному моделюванні, автоматизації проєктування електроніки, розробці ліків, квантових обчисленнях та генеративному ШІ.
Nvidia заявила, що основні клієнти, включно з Amazon, Google, Microsoft і OpenAI, будуть використовувати новий флагманський чип фірми в службах хмарних обчислень і для своїх власних пропозицій ШІ.
Також нові програмні інструменти компанії, які називаються мікросервісами, підвищують ефективність системи для простішої інтеграції моделі ШІ у свою роботу.
Інші анонси включають нову лінійку чипів для автомобілів, які можуть запускати чат-боти усередині автомобіля. Компанія заявила, що китайські виробники електромобілів BYD і Xpeng використовуватимуть її нові чипи.
Дженсен Хуанг також розповів про нову серію мікросхем для створення гуманоїдних роботів.
- Компанія Nvidia, заснована в 1993 році, спочатку була відома виробництвом комп’ютерних чипів, які обробляють графіку, зокрема для комп’ютерних ігор. Задовго до революції штучного інтелекту компанія почала додавати функції до своїх чипів, які допомагають машинному навчанню.
- Зараз це ключова компанія, за якою варто стежити, щоб побачити, як швидко технології на основі штучного інтелекту поширюються у діловому світі. Фірма займає 80% ринку і сподівається закріпити своє домінування.
- Nvidia є третьою за вартістю компанією в США, поступаючись лише Microsoft і Apple. За останній рік її акції зросли на 240%, а у лютому ринкова вартість досягла 2 трильйонів доларів.