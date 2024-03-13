Федоров: "Дія" відкриває код, аби інші держави могли запустити в себе схожі сервіси

Для цього,треба буде приєднатися до публічної ліцензії.

Держави, які цікавляться українським досвідом цифровізації та роботи "Дії", зможуть імпортувати її код і запустити власні державні сервіси.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що фахівці зможуть створити аналог "Дії" або інший застосунок, схожий на неї, але "для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії", а знайти відкритий код та доєднатися можна на окремому сайті.

"Першим кроком, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, ми додали документ Посвідчення водія та послугу Витяг про несудимість як приклади логіки роботи застосунку з даними. Із часом послуг та документів буде більше. А ще кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити Дію", - розповів Федоров.

Глава Мінцифри запевнив, що після того, як "Дія" відкрила свій код, дані українців перебувають у повній безпеці.

"У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією", - пояснив міністр.

Федоров додав, що відкритий код — це "одна з топових світових практик". "За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL", - зазначив глава Мінцифри.