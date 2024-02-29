Через "Дію" купили вже 22 тисячі автівок

Сервіс перереєстрації авто у застосунку "Дія" користується популярністю: за два місяці українці придбали 22 000 автомобілів, оформивши договори за допомогою смартфона.

Як зазначає Головний сервісний центр МВС, сам процес купівлі-продажу відбувається онлайн, а свідоцтво про реєстрацію автівки та номерний знак покупець отримує "Укрпоштою". Помітити тих, хто скористався послугою, на дорогах нескладно: спеціально для них запроваджено серію номерного знаку DI. Проте можна залишити номери продавця і керувати придбаною автівкою практично одразу – переконавшись, що техпаспорт вже відобразився у "Дії" в електронному вигляді.