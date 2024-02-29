Через "Дію" купили вже 22 тисячі автівок

Сервіс перереєстрації авто у застосунку "Дія" користується популярністю: за два місяці українці придбали 22 000 автомобілів, оформивши договори за допомогою смартфона.
Як зазначає Головний сервісний центр МВС, сам процес купівлі-продажу відбувається онлайн, а свідоцтво про реєстрацію автівки та номерний знак покупець отримує "Укрпоштою". Помітити тих, хто скористався послугою, на дорогах нескладно: спеціально для них запроваджено серію номерного знаку DI. Проте можна залишити номери продавця і керувати придбаною автівкою практично одразу – переконавшись, що техпаспорт вже відобразився у "Дії" в електронному вигляді.
- У "Дію" планують додати документи про освіту.
- Застосунок також стане в пригоді закоханим: там з'явиться послуга онлайн-шлюбів.
- Віцепрем'єр Михайло Федоров наголошує, що у "Дії" не будуть розсилатися повістки, а також через додаток не планують проводити вибори.