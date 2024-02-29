Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
ГоловнаТехнології

Через "Дію" купили вже 22 тисячі автівок

МВС пропонує замовляти для таких автомобілів спеціальні номерні знаки із серією DI.

Через "Дію" купили вже 22 тисячі автівок
Фото: Пресслужба Мінцифри

Сервіс перереєстрації авто у застосунку "Дія" користується популярністю: за два місяці українці придбали 22 000 автомобілів, оформивши договори за допомогою смартфона.

Як зазначає Головний сервісний центр МВС, сам процес купівлі-продажу відбувається онлайн, а свідоцтво про реєстрацію автівки та номерний знак покупець отримує "Укрпоштою". Помітити тих, хто скористався послугою, на дорогах нескладно: спеціально для них запроваджено серію номерного знаку DI. Проте можна залишити номери продавця і керувати придбаною автівкою практично одразу – переконавшись, що техпаспорт вже відобразився у "Дії" в електронному вигляді. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies