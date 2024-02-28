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Михайло Поплавський: “IT дизайнери університету культури будуть грати у вищій лізі світової індустрії” Like

Михайло Поплавський: “IT дизайнери університету культури будуть грати у вищій лізі світової індустрії”
Презентація Факультету дизайну, реклами та IT

У Київському університеті культури відбулася презентація Факультету дизайну, реклами та IT з урочистим відкриттям високотехнологічних лабораторій для професійно-практичної підготовки студентів.

Михайло Поплавський зі студентами
Михайло Поплавський зі студентами

Молодь навчатиметься за спеціальностями: графічний дизайн і реклама, моушн дизайн, дизайн середовища (ландшафт, інтер’єр). Найсучасніше обладнання дозволить студентам створювати масштабні дизайнерські проєкти і втілювати неординарні рішення, розвивати soft, hard і meta-skills. Окрім класичних фахових дисциплін, унавчальний процес запроваджені новітні освітні програми, зокрема: основи UX/UI дизайну, бізнес-презентації, основи графічного дизайну, веб-дизайн, дизайн мобільних додатків, дизайн в smm, штучний інтелект в роботі дизайнера, продуктовий дизайн, поліграфія, дизайн POS та зовнішньої реклами, дизайн комп’ютерних ігор, дизайн-системи в інтерфейсах, айдентика. 

Під час навчання студенти опановують найпотужніші дизайнерські програми: Adobe Photoshop, Illustrator та InDesign, Adobe After Effects і Premiere Pro, Archicad, Autodesk 3ds Max, Realtime Landscaping, 3D Lumion Landscape, V-Ray, Corona Renderer, Cinema 4D, Figma, Sketch, Blender, Acrobat Pro, OpenArt, Midjourney, DALLE та інші. 

Навчальні лабораторії
Навчальні лабораторії

В інноваційних лабораторіях формуватимуться дизайнерські команди. Це крутий старт для майбутніх дизайнерів-професіоналів. Основне призначення – розвиток художніх здібностей, отримання навичок із цифрової графіки, digital art, VFX, 3D-моделювання, моушн дизайну. 

Під час відкриття
Під час відкриття

Дизайн-проєктуванням лабораторій займались випускники університету культури, успішні дизайнери Сергій Юришинець та АндрійКонончук. Референси для інтер’єру однієї з аудиторій було створено за допомогою штучного інтелекту і взяті за основу, втіленого дизайнерами проєкту.

Плануванням лабораторій займались випускники університету
Плануванням лабораторій займались випускники університету

Навчатиме молодь дизайну в ІТ-сфері професор Павло Салига – успішний UX/UI дизайнер із 20-річним досвідом у дизайн-індустрії. Він є дизайнером сайтів і додатків із мільйонами користувачів, такими, як Helsi.me і Dzo.com.ua. У березні 2023 року випустив перший в Україні журнал «Durchschlag», повністю згенерований штучним інтелектом.

«У сучасному цифровому світі дизайн в IT-сфері відіграє ключову роль. Візуальний дизайн, інтерфейси, користувацький досвід (UX) та інші аспекти дизайну мають велике значення для успіху продуктів і послуг, які ми використовуємо щодня. Від вигляду та функціональності веб-сайтів до мобільних додатків і продуктів розширеної реальності – дизайн є важливою складовою частиною розробки програмного забезпечення та інших IT-рішень. 

ІТ є найперспективнішою сферою з великими фінансовими вкладеннями, професією майбутнього, саме тому потрібно готувати фахівців із цифрового дизайну», – акцентував П. Салига.

Урочисте відкриття
Урочисте відкриття

На урочистому відкритті Михайло Поплавськийзазначив: «Факультет дизайну, реклами та ІТ – це інноваційний креативний освітній простір для творчої молоді. В епоху диджитал-маркетингу, реклами й стрімкого розвитку бізнесу дизайнер – одна з найзатребуваніших івисокооплачуваних професій. 

Наша мета, щоб молодь отримала максимальну професійно-практичну підготовку та реалізувала свої здорові творчі амбіції, втілюючи їх у бізнес-проєкти. 

Переконаний, що випускники факультету будуть грати у вищій лізі світової IT- індустрії».

Під час відкриття
Під час відкриття
Лабораторія дизайну
Лабораторія дизайну
Михайло Поплавський на відкритті
Михайло Поплавський на відкритті
Лабораторія спроєктована випускниками університету
Лабораторія спроєктована випускниками університету

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