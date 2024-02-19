Федоров: Україна і SpaceX працюють над тим, щоб українські Starlink-и працювали, а російські - ні

Міністр зауважив, що компанія може відключити термінали на окупованій території, але "нам потрібно, щоб вони там працювали".

Україна співпрацює зі SpaceX над проблемою появи Starlink-ів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, передає "Суспільне".

За словами очільника Мінцифри, українська сторона вийшли на контакт зі SpaceX ще до того, як набула розголосу інформація про так звані "російські" "Старлінки".

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - сказав Федоров.

Міністр зауважив, що компанія може відключити термінали на окупованій території, але "нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА".

"Є інший спосіб, як зробити, щоб наші “Старлінки” працювали, а решта — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - додав глава Мінцифри.

Федоров сказав, що "було логічно, що росіяни почнуть їх через треті країни закуповувати" зазначив, що термінали в окупантів були, "просто зараз їх стало трохи більше", оскільки "хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизовувати".

Міністр підкреслив, що немає побоювань, що "Старлінки", якими користуються українські військові, можуть припинити працювати.

"Немає, бо я розумію нормативну архітектуру їхньої роботи. Для окремих місій, типу на морі, ми використовуємо інші системи зв’язку — спеціальний військовий супутниковий зв’язок, резервний зв’язок третіх, четвертих компаній. Але "Старлінки" залишаються базовою інфраструктурою по лінії фронту і думаю, все з ними буде добре і далі", - додав Федоров.