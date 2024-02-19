У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаТехнології

Федоров: Україна і SpaceX працюють над тим, щоб українські Starlink-и працювали, а російські - ні

Міністр зауважив, що компанія може відключити термінали на окупованій території, але "нам потрібно, щоб вони там працювали".

Федоров: Україна і SpaceX працюють над тим, щоб українські Starlink-и працювали, а російські - ні
віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров
Фото: Пресслужба Мінцифри

Україна співпрацює зі SpaceX над проблемою появи Starlink-ів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, передає "Суспільне".

За словами очільника Мінцифри, українська сторона вийшли на контакт зі SpaceX ще до того, як набула розголосу інформація про так звані "російські" "Старлінки".

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - сказав Федоров.

Міністр зауважив, що компанія може відключити термінали на окупованій території, але "нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА". 

"Є інший спосіб, як зробити, щоб наші “Старлінки” працювали, а решта — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - додав глава Мінцифри.

Федоров сказав, що "було логічно, що росіяни почнуть їх через треті країни закуповувати" зазначив, що термінали в окупантів були, "просто зараз їх стало трохи більше", оскільки "хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизовувати".

Міністр підкреслив, що немає побоювань, що "Старлінки", якими користуються українські військові, можуть припинити працювати.

"Немає, бо я розумію нормативну архітектуру їхньої роботи. Для окремих місій, типу на морі, ми використовуємо інші системи зв’язку — спеціальний військовий супутниковий зв’язок, резервний зв’язок третіх, четвертих компаній. Але "Старлінки" залишаються базовою інфраструктурою по лінії фронту і думаю, все з ними буде добре і далі", - додав Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies